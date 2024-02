Convegno Bologna “Transizione digitale 5G: quali rischi per la salute?”

I Referenti Territoriali per il Benessere (RTB) di Origini-IppocrateOrg Bologna sono lieti di comunicare che

il 16 marzo 2024 dalle 15 alle 18

a Villa Paradiso a Bologna

si terrà un incontro pubblico su transizione digitale, 5G e l’aumento dei limiti dell’elettromagnetismo istituito dall’articolo 10 della legge n. 214 del 30/12/23.

Gli RTB di Bologna hanno organizzato tale evento per cominciare a sensibilizzare le persone su questa misura ritenuta dai nostri politici “una svolta importante per il nostro Paese”, ma che in realtà potrebbe mettere in pericolo gli esseri viventi e tutto l’ecosistema.

I relatori spiegheranno il funzionamento di questo tipo di tecnologia, inserito in un’ampia transizione digitale, e porteranno tutti a conoscenza dei possibili e probabili rischi per la salute.

E’ gradita la prenotazione

compila il moduo qui ⬇️

https://forms.gle/LjfRwnTwKJT5WCPR9