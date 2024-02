Che cos’è il Great Reset? “Sarete tutti schiavi”

di Kim Dotcom – David Webb lo descrive meglio nel suo libro “The Great Taking”. È un collasso deliberato progettato dalle élite tramite il Deep State e le banche centrali per costringere le persone alla povertà e renderle dipendenti dalla loro nuova valuta digitale (CBDC) dando loro il controllo su tutto.

Il quadro giuridico per farlo esiste già. Molte persone in Europa e negli Stati Uniti si chiedono perché i loro governi adottano comportamenti che danneggiano i loro cittadini. Guerre, immigrazione incontrollata, restrizioni imposte agli agricoltori dal cambiamento climatico, attacchi ai valori familiari, creazione infinita di divisioni da parte dei media e destabilizzazione dell’industria.

Le élite globaliste comprendono che il sistema occidentale di debito insostenibile e di stampa di denaro sta volgendo al termine. Anche i paesi BRICS lo sanno e hanno creato un sistema finanziario globale alternativo per evitare l’inevitabile collasso dell’Occidente.

Questa è la vera fonte delle tensioni tra l’Occidente e la Russia/Cina. La de-dollarizzazione del commercio globale rende il Global Reset non globale e fornisce un’alternativa a coloro che rifiutano di parteciparvi. Crea un ostacolo alla remissione del debito globale che l’Occidente cerca di ottenere imponendo al mondo il suo nuovo sistema finanziario. Non hanno intenzione di pagare i loro debiti.

L’Occidente vuole sostituire il proprio sistema fallito con un nuovo sistema globale di controllo totalitario. Le valute digitali (CBDC) abbinate alla sorveglianza e a un sistema di credito sociale che limiterà l’accesso al denaro se agisci contro le loro regole. Vogliono la possibilità di sanzionarti a livello individuale proprio come sanzionano i paesi che non obbediscono all’ordine basato sulle regole degli Stati Uniti.

La cartamoneta smetterà di esistere. Le valute digitali indipendenti saranno vietate. La tua capacità di pagare le bollette e acquistare cibo dipenderà dal tuo comportamento. È la fine della libertà di parola e delle proteste. L’intelligenza artificiale sarà addestrata a controllare il comportamento di miliardi di persone. Sarete tutti schiavi.

Ma prima, perché tu possa accettare un sistema del genere, le cose devono mettersi davvero male. Guerre, pandemie, povertà, carenza di cibo e aumento del tasso di criminalità. Utilizzerai il loro nuovo sistema solo se pensi che sia la migliore via d’uscita dall’inferno. Stanno creando volontariamente quell’inferno.

Credo che molti leader si siano assicurati un posto in questo sogno totalitario. Stanno eseguendo il piano sinistro delle élite del WEF. Vivranno vite privilegiate e governeranno senza interferenze. Non saranno ritenuti responsabili dei loro crimini né saranno soggetti a critiche. Credono che questo nuovo sistema sia una necessità per un mondo migliore. Meglio per loro, non per te.

Questo è il futuro che vogliono.

Cosa farai al riguardo?

What is the ‘Great Reset’?

David Webb describes it best in his book ‘The Great Taking’. It’s a deliberate collapse engineered by the elites via the Deep State and Central Banks to force people into poverty and make them dependent on their new digital currency (CBDC) giving them…

