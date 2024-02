Bologna, vende droga a minorenne davanti a scuola: arrestato nigeriano

Vende droga a un minorenne davanti alla scuola. I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 28enne nigeriano, senza fissa dimora e disoccupato, per spaccio di sostanze stupefacenti

È successo nel pomeriggio del 21 febbraio 2024, durante un servizio antidroga nelle zone della Stazione Bologna Centrale, spesso indicata dai cittadini come ritrovo di persone sospette e spacciatori. Le segnalazioni raccolte dai Carabinieri nella caserma di via Galliera, hanno trovato conferma alle ore 17:30, quando hanno visto due persone sulla scalinata di un palazzo, situato davanti alla Scuola Primaria Edmondo de Amicis di via Galliera. Sono quindi intervenuti e durante gli accertamenti hanno scoperto che uno dei due soggetti, identificato nel 28enne, aveva ceduto per pochi euro una dose di hashish a uno studente 17enne, incensurato.

Il minorenne è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti e affidato ai familiari, mentre il 28enne, arrivato in Italia nel 2017, irregolare sul territorio italiano, richiedente protezione internazionale e gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 28enne è stato portato alla Dozza.

Un altro cittadino nigeriano, regolare sul territorio, è stato arrestato nel territorio di Zola Predosa dalla Polizia Stradale. Nell’auto è stato trovato un chilo di cocaina, mentre altre dosi sono state sequestrate nell’abitazione dell’uomo a Ozzano dell’Emilia, ove viveva con la famiglia.

La Polizia ha concluso una vasta operazione anti-droga che ha portato 15 persone in carcere e 4 sottoposte ad altre misure: si tratta di gruppi che smerciavano soprattutto cocaina tra Casalecchio e il quartiere Navile.

www.bolognatoday.it