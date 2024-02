Malore in classe, muore professore di 59 anni

Si è sentito male nella sua classe, mentre spiegava, davanti ai suoi alunni. È morto così il prof Antonio Negro, 59 anni

Iil docente di italiano del liceo Eliano Luzzatti di Palestrina è morto venerdì mentre era a scuola. Il professore si trovava in classe, impegnato in una spiegazione, quando ha detto agli alunni di non sentirsi molto bene e si è recato in bagno. È uscito dall’aula e, poco dopo, si è accasciato a terra ed ha perso conoscenza.

Immediate sono scattate le operazioni di soccorso. Dapprima lo ha soccorso un collega poi, dopo l’arrivo tempestivo del 118, sono stati gli operatori sanitari a cercare di rianimarlo. Ci hanno provato per 45 minuti, ma non c’è stato niente da fare.

Originario di San Cassiano, in provincia di Lecce, il docente si era trasferito a Genazzano da bambino quando il padre, sottufficiale dell'Arma, era stato trasferito nella caserma del centro prenestino. Da allora, in tanti anni, si era radicato bene sul territorio, impegnandosi con entusiasmo e passione sia a scuola che con gli scout. Non era sposato e la sua famiglia erano le alunne e gli alunni a cui apriva il cuore.