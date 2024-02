Giorgia Meloni nel 2015: “L’Europa è un comitato di usurai”

“Tutti abbiamo avuto il sogno dell’Europa unita. Ora ci troviamo in mano ad una banda di usurai. Ci sono principalmente interessi economici dietro all’interesse o meno verso la Grecia. Non esiste una solidarietà europea, esistono solo gli egoismi nazionali. L’Europa non esiste! In Europa comandano i banchieri e i burocrati”. Dalla trasmissione Ballarò – RAI