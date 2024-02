Fuggono dal Cpr di Gradisca, 4 migranti ricercati

Una decina di migranti, trattenuti nel Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), sono riusciti a salire sul tetto della struttura in un tentativo di fuga

Quattro persone sono riuscite ad allontanarsi, mentre una è caduta procurandosi una distorsione all’arto inferiore.

L’episodio, come conferma il questore di Gorizia, Luigi Di Ruscio, risale a ieri pomeriggio.

Salendo sul tetto dell’ex caserma Polonio, edificio che oggi ospita il Cpr, i migranti volevano presumibilmente raggiungere il muro di cinta per scavalcarlo.

I quattro che sono riusciti a fuggire sono ricercati

A inizio mese un’altra persona era precipitata dal tetto della struttura mentre stava partecipando a una protesta insieme con altri migranti, rimanendo gravemente ferita. Durante quella protesta erano stati stati incendiati materassi nelle camerate della cosiddetta zona verde; poi alcuni migranti avevano raggiunto il tetto del Cpr. Nei giorni successivi la struttura era stata bonificata su disposizione della questura di Gorizia, per scongiurare l’eventualità che le persone trattenute all’interno potessero procurarsi materiale potenzialmente pericoloso per la loro incolumità o per la sicurezza della struttura. ANSA