Burkina Faso: attacco islamista contro chiesa cattolica, 15 fedeli uccisi

Lo ha annunciato il vicario generale della diocesi di Dori, Padre Jean-Pierre Sawadogo. “Portiamo alla vostra attenzione l’attacco terroristico subito dalla comunità cattolica di Essakane-Village, mentre era riunita per la preghiera domenicale”, ha scritto il vicario generale in un comunicato stampa inviato all’AFP. Il Paese sta affrontando la violenza jihadista dal 2015, che ha provocato quasi 20.000 morti e oltre due milioni di sfollati interni.

Il villaggio di Ekassane si trova nella cosiddetta zona dei “tre confini”, ai confini tra Burkina, Mali e Niger, covo di gruppi jihadisti. In questi tre paesi, tutti confrontati a ricorrenti e mortali violenze jihadiste, i governi civili sono stati rovesciati da successivi colpi di stato militari. www.fdesouche.com

❗☪️⚔️✝️ – The Catholic community of Essakane, Burkina Faso 🇧🇫, was attacked by terrorists while they were celebrating Sunday mass today.

The provisional toll is 15 faithful killed, of which 12 died on site and 3 in the health center due to their wounds. There are two more… pic.twitter.com/tyqDGBNJnf

