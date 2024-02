Il corpo di Navalny è stato consegnato alla madre

Il corpo di Alexei Navalny è stato consegnato alla madre, secondo quanto ha detto la sua portavoce

La portavoce, Kira Yarmysh, ha scritto su X che il corpo di Navalny e la madre si trovano ancora a Salekhard, la città artica dove la salma è stata finora conservata nell’obitorio di un ospedale. Ma non è ancora chiaro se i funerali potranno essere pubblici o dovranno rimanere segreti, come pretendevano gli investigatori. “Non sappiamo ancora se le autorità interferiranno nella possibilità che vengano celebrati nel modo in cui vuole la famiglia e che Alexei merita, vi terremo informati quando ci saranno notizie”, conclude la portavoce. TiscaliNews