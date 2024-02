Treviglio: palpeggia una bimba di 10 anni al parco, straniero subito libero

Predatore sessuale all’attacco: la sua vittima ha solo 10 anni

I carabinieri della compagnia di Treviglio hanno identificato e denunciato un uomo di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di aver palpeggiato una bambina di 10 anni in un parco pubblico. I fatti risalgono al 12 febbraio scorso, quando l’uomo, in più di una occasione, si è avvicinato alla minore, intenta a giocare nell’area verde, sorprendendola alle spalle con l’evidente intenzione di bloccarla in una sorta di abbraccio che gli consentiva, subito dopo, di palpeggiarla più volte.

La vittima, approfittando dell’arrivo di alcuni amichetti, ignari di quello che era accaduto, è riuscita ad allontanarsi dall’orco, per poi raggiungere velocemente la vicina abitazione e avvisare i genitori.

Subito papà e mamma si sono rivolti ai carabinieri, denunciando l’accaduto e fornendo loro un identikit dello straniero, sulla base del racconto della piccola. I militari della stazione di Treviglio, ultimate le indagini, hanno quindi denunciato l’uomo. Il gip del tribunale di Bergamo, concordando con la richiesta avanzata dal pm ha emesso nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri competenti per territorio.

www.ilgiorno.it