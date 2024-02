Germania, accoltella compagni di classe: 4 feriti in una scuola

“Diversi studenti” sono stati “feriti in una scuola” a Wuppertal, nell’ovest della Germania, e un “sospetto sarebbe stato arrestato”

Lo scrive l’agenzia tedesca Dpa citando un portavoce della polizia senza precisare le modalità dell’aggressione avvenuta nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo le prime ricostruzione l’aggressore è un compagno di classe armato di coltello. Almeno quattro studenti sono rimasti feriti. Gli agenti hanno lanciato un’operazione su larga scala, unità speciali, nonché vigili del fuoco e servizi di soccorso si sono precipitati verso la scuola superiore. Lo studente è riuscito a essere sopraffatto e fermato nell’edificio poco dopo.

Secondo le prime informazioni, è da escludere che ci siano altri complici. Al momento, un nutrito contingente di soccorritori è sul posto per prendersi cura degli studenti sotto shock. Anche l’aggressore è rimasto ferito e ora si trova in ospedale sotto custodia della polizia. Non è chiaro se sia stato lui stesso a causare le ferite o se sia rimasto ferito durante l’arresto. rainews.it

SCUOLA: FUCINA DI IGNORANZA E DI VIOLENZA?

