Qualità dell’aria, UE: ‘Zero pollution’

BRUXELLES, 20 FEB – Le istituzioni Ue hanno raggiunto l’accordo sulla nuova direttiva sulla qualità dell’aria. Lo annuncia la presidenza di turno del Belgio. Tra le novità principali del testo proposto per contribuire a ridurre lo smog – responsabile di 300mila morti l’anno in Europa (non è specificato con quali criteri e parametri sia venuta fuori questa cifra, ndr) -, parte del pacchetto ‘Zero pollution’, vi sono limiti più severi per gli inquinanti come il particolato sottile Pm2,5, con criteri di qualità dell’aria al 2030 più vicini alle linee guida dell’Oms. (ANSA)