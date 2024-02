PIAZZA LIBERTA’: lettera aperta alle Istituzioni, con Mohamed Konaré

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Mohamed Konaré – esponente del movimento panafricanista – estratto dalla puntata di sabato 17 febbraio 2024

A TUTTE LE ISTITUZIONI ITALIANE

Rivendichiamo il sacrosanto diritto ad autodeterminarci, diritto riconosciuto persino dalla Carta delle

Nazioni Unite, attraverso una netta presa di posizione contro le politiche criminali di una cupola finanziaria

apolide, guidata da un manipolo di spregiudicati stampatori di moneta a debito senza garanzie, i cui unici

valori sono il relativismo nichilista e la cultura della morte mimetizzati da buonismo sanitario ed ecologico.

Nonostante la censura e la propaganda già in atto da tempo, che ora imponete in modo sempre più

pervasivo ed efficace, affronterete le conseguenze delle vostre scelte fatte senza il nostro consenso.

Conosciamo le vostre reali motivazioni dietro alla guerra suicida in Ucraina.

Conosciamo le vostre reali motivazioni dietro alla guerra in Palestina.

Conosciamo le vostre reali motivazioni dietro alle guerre in Africa.

Noi abbiamo scelto!

Stiamo dalla parte dei Popoli oppressi di qualsiasi etnia e fede religiosa

Ripudiamo tutte le guerre perché siamo tutti fratelli e sorelle

I nostri nemici sono quelli che:

• con soldi virtuali, comprano un debito che ci impongono di contrarre e lo usano per schiavizzarci

• corrompono i capi di Stato e destabilizzano governi

• vogliono una popolazione decimata, povera, debole e nutrita con cibi geneticamente manipolati

• cancellano i nostri diritti umani e sociali per riempirci con il vuoto delle loro teorie sociopatiche

Respingiamo le vostre scelte criminali:

• di destinare miliardi di euro in armamenti che usate in guerre di stermino

• di tagliare miliardi di euro al welfare ed alla sanità

• di abbandonare gli ultimi al loro destino

• di distruggere l’ambiente, il territorio ed il paesaggio con le scie chimiche e la guerra climatica

Respingiamo qualsiasi ipotesi di governo unico mondiale perpetrato da organismi sovranazionali il cui

fine liberticida per i Popoli è sradicare le radici millenarie costituite da tradizioni e culture differenti.

Respingiamo qualsiasi attentato alla dignità dei Popoli in ragione di un sedicente “Nuovo Ordine

Mondiale” che persegue logiche di mercato, il profitto ad ogni costo e la riduzione della popolazione.

Vi arrogate il diritto di rappresentarci e ci imponente le regole di organismi sovranazionali che nessuno

ha eletto (come il World Economic Forum) quindi risponderete di ogni azione compiuta contro il Popolo.

Quando diverrete inutili per coloro che oggi indirizzano le vostre azioni SARETE LASCIATI SOLI di fronte

alle vostre responsabilità ed il Popolo tradito vi giudicherà.

VOGLIAMO ESSERE DALLA PARTE GIUSTA DELLA STORIA E DALLA PARTE DELLA VERITÀ

ORA DOVETE SCEGLIERE: O CON IL POPOLO O CON IL MALE ED I CRIMINALI MONDIALISTI

LA DIGNITÀ E L’ONORE DEI POPOLI SONO SACROSANTI E NESSUNO MAI POTRÀ COMPRARLI

#STOPWAR

#STOPWORLDCONTROL

#STOPGENDER

#STOPOMSCONTROL

#STOPUSURABANCARIA

Italia, 15/02/202

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU

