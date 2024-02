Malore fatale, muore infermiera incinta di 8 mesi

PISTOIA. Un malore improvviso, la corsa in ospedale, la tragedia. Laura Porta, infermiera di 37 anni di Pistoia e incinta di un bambino di 8 mesi, non ce l’ha fatta: ha perso la vita in un letto del San Jacopo. Il neonato, fatto nascere con un parto d’urgenza, è in prognosi riservata al Meyer di Firenze.

Il malore

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, domenica 18. La donna, infermiera al carcere di Prato e volontario alla Misericordia di Pistoia, si è sentita male in casa mentre era insieme al compagno, Antonio Fasano, guardia carceraria a Prato: è stato lui a lanciare l’allarme.

Il parto e la tragedia

Portata in ospedale in condizioni disperata, i medici hanno provato a rianimarla a lungo, per permettere anche la nascita del piccolo che ora, come detto, lotta tra la vita e la morte all’ospedale pediatrico fiorentino. La 37enne è morta ieri sera intorno alle 22. Un dolore enorme, straziante: la coppia era al settimo cielo per l’arrivo del figlio, come si legge anche negli ultimi post pubblicati sui social: «Aspettando te, tra un calcetto e l’altro! Amore nostro grande».

https://www.iltirreno.it