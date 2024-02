Wsj: “Usa pronti a inviare altre armi a Israele”

Nonostante la diversità di vedute e il “fastidio” dimostrato in diversi casi da Biden verso Netanyahu, l’amministrazione Usa prevede di inviare armi ad Israele per un importo stimato di decine di milioni di dollari

E questo anche se gli stessi Usa spingano per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza. Lo hanno riferito fonti americane citate dal Wall Street Journal, secondo cui la fornitura comprende circa un migliaio di bombe MK.82, sistemi KMU-572 per la precisione delle bombe stesse ed altro. Il piano, hanno spiegato le fonti, è tuttavia ancora in fase di revisione interna e potrebbe cambiare prima di essere inviato in Commissione al Congresso per la definitiva approvazione.

Hamas: “Accordo solo con la fine dell’aggressione”

Hamas ai fini di un eventuale accordo per il cessate il fuoco non accetterà “niente altro che una completa fine dell’aggressione, il ritiro dell’esercito d’occupazione da Gaza e la rimozione dell’ingiusto blocco della Striscia”. Lo ha detto il leader di Hamas Ismail Haniyeh su Telegram accusando Israele per la mancanza di progressi nei negoziati su una possibile intesa. Haniyeh ha insistito anche su un altro: quello della liberazione “dei prigionieri palestinesi che scontano pene di lunga durata”. Richieste che Israele ha già respinto in passato come “irricevibili”.

Il ministero della Sanità di Gaza ha detto che almeno 28.858 persone sono state uccise nella Striscia nel corso del conflitto con Israele. Il comunicato aggiunge che i feriti tra i palestinesi sono 68.667.

Asse tra Qatar e Giordania per un cessate il fuoco

Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha incontrato il re di Giordania Abdullah II alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato su X sul profilo del ministero degli affari esteri del Qatar. I due leader – secondo quanto si legge – hanno discusso degli “strumenti per rafforzare i tentativi regionali e internazionali per raggiungere un cessate il fuoco immediato a Gaza”.

TiscaliNews