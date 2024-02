Roma, somalo rapina un 12enne e poi accoltella il padre

Serata di paura in piazza Santa Maria Maggiore dove un 21enne cittadino somalo ha aggredito due bambini che stavano giocando in strada e poi ha accoltellato il padre

Stando quanto ricostruito, tutto è iniziato quando il ventunenne ha avvicinato i due bambini, un 12enne e la sorellina di 6 anni che stavano giocando in piazza Santa Maria Maggiore. Con gesto fulmineo, il cittadino somalo ha strappato il marsupio al 12enne e poi ha colpito la bambina con uno schiaffo per poi scappare.

Il papà, un cittadino del Bangladesh, lo ha inseguito e, una volta raggiunto, ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale, il 21enne ha colpito all’avanbraccio con un coltellino il padre 45enne. Le urla dei bambini hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e dei carabinieri che sono intervenuti bloccando il giovane aggressore e sequestrando il coltellino, rinvenuto in una delle sue tasche.

Il padre ferito è stato portato al pronto soccorso del policlinico Umberto I e medicato per un lieve taglio al braccio e per una contusione alla spalla. Il 21enne è stato trattenuto in caserma fino all’udienza tenuta a piazzale Clodio, dove il suo arresto è stato convalidato e disposto l’obbligo di presentazione in caserma.

