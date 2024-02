Migranti, 52 sbarcati a Lampedusa

In 52 su un barcone di 10 metri. Una traversata costata 4mila dollari a testa. Sono sbarcati al molo Madonnina di Lampedusa bengalesi, egiziani, siriani, sudanesi e pakistani

Bloccati dai Carabinieri, i migranti hanno raccontato di essere salpati da Ras Ajdir, in Libia, giovedì scorso e di avere pagato per la traversata 4mila dollari a testa. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 92 ospiti, fra cui 4 minori non accompagnati.

La prefettura di Agrigento, in accordo con il Viminale, ha organizzato il trasferimento di 40 persone con il traghetto di linea a porto Empedocle, 36 andranno a Catania. 4 minorenni resteranno ad Agrigento. rainews.it