Morte Navalny, la moglie di Assange replica a von der Leyen

Ursula von der Leyen scrive su X: “Profondamente turbata e rattristata dalla notizia della morte di Alexei Navalny.

Putin non teme altro che il dissenso del suo stesso popolo.

Un triste promemoria di ciò che rappresentano Putin e il suo regime.

Uniamoci nella nostra lotta per salvaguardare la libertà e la sicurezza di coloro che osano opporsi all’autocrazia.”

“Le tue parole suonano vuote quando rimani in silenzio sulla persecuzione politica del giornalista Julian Assange, che rischia 175 anni per aver pubblicato prove dei crimini di guerra statunitensi.

Navalny era un prigioniero politico, ma lo è anche Julian Assange. La CIA ha complottato per uccidere mio marito sotto la precedente amministrazione Trump.

Non puoi aiutare Navalny, ma potresti salvare Assange.

La tutela della libertà e della sicurezza inizia a casa propria.

Daily Mail: Julian Assange morirà se verrà estradato dalla Gran Bretagna negli Stati Uniti, cosa che potrebbe avvenire entro pochi giorni, avverte sua moglie

