Soros pronto a prendere il controllo della seconda compagnia radiofonica Usa

Secondo documenti giudiziari e fonti vicine alla situazione, George Soros è pronto a rilevare una quota massiccia nella seconda compagnia radiofonica più grande della nazione, che possiede più di 220 stazioni a livello nazionale.

Secondo le dichiarazioni di fallimento, il Soros Fund Management del miliardario di sinistra ha acquistato 400 milioni di dollari di debito in Audacy, l’emittente radiofonica statunitense n. 2 dietro iHeartMedia con stazioni tra cui WFAN e 1010 WINS di New York, nonché KROQ con sede a Los Angeles. .

Un insider vicino alla situazione, sottolineando che era repubblicano, ha affermato di ritenere possibile che Soros stesse acquistando la quota per esercitare un’influenza sull’opinione pubblica nei mesi precedenti le elezioni presidenziali del 2024.

“Questo è spaventoso”, ha detto la fonte.

Fonti hanno riferito al New York Post che la partecipazione di Soros è pari a circa il 40% del debito senior della società – una quota enorme che, sebbene non sia la maggioranza, potrebbe garantire il controllo effettivo del gigante dei media quando uscirà dalla bancarotta. Audacy ha confermato l’investimento di Soros dopo che sono emerse le notizie sull’accordo.

“La decisione dei nostri attuali e nuovi debitori di diventare azionisti di Audacy rappresenta un significativo voto di fiducia nella nostra azienda e nel futuro del settore radiofonico e audio”, ha affermato Audacy in una nota.

Il Fondo Soros non ha risposto a una richiesta di commento

L’udienza per approvare il piano di ristrutturazione di Audacy è prevista per il 20 febbraio davanti al giudice statunitense Christopher Lopez in un tribunale fallimentare di Houston.

Secondo l’attuale piano fallimentare del Capitolo 11 di Audacy, gli azionisti esistenti dovrebbero essere spazzati via. I creditori di alto rango come Soros verrebbero ripagati con azioni della società ristrutturata. La proposta richiede l’approvazione del tribunale fallimentare. […]

https://nypost.com