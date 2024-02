Bergamo, fermato con 114 dosi di cocaina: arrestato marocchino

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bergamo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti un 21enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e pregiudicato

Lo scorso 6 febbraio, nel corso di un servizio di controllo, i militari di pattuglia hanno notato il giovane a bordo di un’auto e hanno deciso di fermarlo per accertamenti. Dopo avergli intimato l’alt, però, il ragazzo ha accelerato per tentare la fuga; ne è scaturito un inseguimento lungo le vie della zona durante il quale il 21enne ha imboccato rotatorie e strade contromano, seminando il panico. Dopo aver percorso le strade di vari comuni, ha poi imboccato una strada chiusa, nel comune di Lallio, così ha abbandonato il veicolo e ha iniziato una fuga a piedi, scavalcando diverse recinzioni di ville presenti in zona. Ma mentre tentava di scavalcare l’ennesima recinzione di un’abitazione, è caduto a terra, venendo bloccato e messo in sicurezza.

Nel corso dell’inseguimento, il ragazzo si è liberato di 5 barattoli contenenti 114 dosi di cocaina pronte per la vendita, per un peso complessivo di 130 grammi. Sul fondo di ogni barattolo era inoltre presente un pezzo di hashish per un peso complessivo di 20 grammi. A seguito di perquisizione personale, infine, gli sono stati trovati addosso 630 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il 21enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Bergamo. (Adnkronos)