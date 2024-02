Migranti, Lombardia: uno studente su 4 è straniero

Un quarto degli alunni con cittadinanza non italiana (CNI) si trova in Lombardia. E’ quanto emerge dal 29 esimo Rapporto Ismu sulle migrazioni. I dati del 2021/22 confermano che la maggioranza degli studenti con cittadinanza non italiana si concentra nelle regioni settentrionali, a seguire nel Centro e nel Mezzogiorno.

La Lombardia accoglie 222.364 alunni con background migratorio, seguita da Emilia-Romagna (106.280) e Veneto (96.105). In Emilia-Romagna gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il 17,4%, il valore piu’ elevato a livello nazionale. Segue la Lombardia con il 16,3% di alunni con CNI ogni 100 iscritti nelle scuole di diverso ordine e grado. La provincia italiana con il piu’ alto numero di studenti stranieri e’ Milano (80.189), seguita da Roma (63.946) e Torino (39.184). (affaritaliani.it)