Picchia i figli e li minaccia con le forbici: “Non dovevate dire a papà che lo tradisco”

“Papà, mamma ti tradisce”. Questa confessione fatta da due bambini di sei e nove anni ha rischiato di scatenare una tragedia familiare, perché la donna ha minacciato i piccoli (e il marito) con delle forbici e solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Siamo a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, dove i militari della compagnia di Giugliano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia una 28enne incensurata.

I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia. La richiesta di aiuto proveniva però da un altro appartamento e non da quello segnalato. Il motivo? Un uomo e i suoi due figli di 9 e 6 anni erano scappati di casa per sfuggire alla donna infuriata perché i piccoli avevano rivelato al papà cosa avevano scoperto. Secondo quanto reso noto, la donna, armata di forbici, ha rincorso i familiari fino al cortile condominiale. Era furibonda perché i figli avevano riferito al papà che lei li aveva lasciati soli durante la mattinata per incontrarsi con un altro uomo. La donna ha prima picchiato i bambini davanti all’uomo e poi ha impugnato le forbici.

Dalle indagini è emerso che la donna già in passato aveva picchiato i propri figli proprio per evitare che dicessero al padre delle sue relazioni extraconiugali. Percosse accertate anche da personale medico. https://www.today.it

La violenza oltre il genere

