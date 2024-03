Stalking ai danni dell’ex fidanzato, arrestata 20enne

BOLOGNA, 07 MAR – Una ragazza di 20 anni è stata arrestata nella notte dalla polizia a Bologna per stalking ai danni dell’ex fidanzato, 23enne, e della madre di lui, 62enne. Per l’ennesima volta la giovane si è presentata, all’una e mezza, a casa dell’ex, in zona Saffi, chiedendo con insistenza di entrare e poi telefonando più volte alla madre, affinché convincesse il figlio. Quest’ultimo, peraltro, si trova ai domiciliari da gennaio 2023 e sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla ex, in seguito ad una condanna per maltrattamenti.

Un rapporto burrascoso andato avanti dall’estate del 2021 a marzo 2023, quando al 23enne è stato anche installato il braccialetto elettronico. Nonostante i provvedimenti a carico di lui, però, la ragazza avrebbe continuato sistematicamente a voler andare a casa sua, presentandosi a tutte le ore del giorno, citofonando, urlando e creando non pochi disagi nel precedente condominio di residenza, molestando i vicini e in un’occasione danneggiando la porta. In altri casi avrebbe anche minacciato e insultato la madre dell’ex, creandole uno stato di stress.

La donna e il figlio, assistiti dall’avvocato Barbara Iannuccelli, avevano già presentato una querela a fine febbraio. La scorse notte sono intervenute le volanti della polizia e hanno arrestato la giovane e nelle prossime ore ci sarà l’udienza di convalida. (ANSA)