Omicidio Attanasio, prosciolti i due dipendenti Onu

Roma, 13 feb. – Prosciolti i due dipendenti del Pam-Programma alimentare mondiale, che erano accusati di omicidio colposo in relazione alla organizzazione del viaggio in cui persero la vita, in Congo, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio ed il carabiniere Vittorio Iacovacci.

Era il 22 febbraio 2021. La delegazione fu oggetto di un agguato vicino al villaggio di Kibumba, non lontano dalla città di Goma. Il gup ha riconosciuto il “difetto di giurisdizione” e la applicazione del principio di immunità diplomatica per i due accusati. (askanews)