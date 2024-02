Alto Adige, marocchino rapisce il figlio e fugge in auto ma si schianta

Un 33enne residente in Germania ha rapito il figlio di 2 anni, che vive in Alto Adige con la madre, durante un incontro con l’assistente sociale

Dopo il sequestro l’uomo, in compagnia di un complice, è fuggito in auto ma si è schiantato contro un camper sulla statale della Val Pusteria. Il bambino, che era seduto, senza cinture, sulle ginocchia dell’amico del padre, è stato sbalzato fuori dall’auto rompendo il parabrezza. Ha riportato diverse ferite e dovrà essere operato alle gambe ma non è in pericolo di vita. Feriti in maniera lieve anche il padre del bimbo e il complice, entrambi di nazionalità marocchina.

Poteva vedere il figlio con la sorveglianza di un assistente sociale

I carabinieri, su disposizione della procura di Bolzano, li hanno arrestati entrambi con le accuse di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo non aveva nessun divieto di avvicinamento e poteva vedere il figlio, anche se con la sorveglianza dell’assistente sociale. E a lei, come altre volte già in passato, la madre aveva affidato il piccolo. Quando il padre questa mattina è arrivato, però, è sceso dall’auto lasciata accesa e, con l’aiuto del complice, ha preso il figlio ed è fuggito.

Lo schianto poco dopo l’allarme lanciato dall’assistente sociale

L’assistente sociale ha chiamato immediatamente i carabinieri, che hanno disposto alcuni posti di blocco per intercettare l’auto in fuga. Nemmeno dieci minuti dopo, alla centrale di emergenza è arrivata la segnalazione dell’incidente con i tre feriti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. tgcom24.mediaset.it