Tenta di rapire una bambina: denunciata una donna

San Giustino Umbro (Perugia), 23 luglio 2023 – Una donna di circa 70 anni avrebbe tentato di rapire una bambina. E’ successo a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia.

Le indagini sono scattate nei giorni scorsi quando i carabinieri di San Giustino hanno ricevuto la segnalazione di un “possibile tentativo di rapimento di una bambina avvenuto la sera precedente”.

Rintracciati i giovani genitori della piccola, questi hanno confermato che “la sera prima, mentre passeggiavano con la figlia in un’area periferica del centro, una signora si è avvicinata alla bimba facendole un saluto e cominciando a parlarle”.

Quindi, secondo la versione fornita agli inquirenti, la donna dopo aver preso per mano la piccola, l’avrebbe presa in braccio, tentando di allontanarsi. A quel punto, il padre, sempre secondo quanto riferito, è intervenuto intimando alla donna di fermarsi.

Cosa che la 70enne, di nazionalità romena, da qualche tempo abitante in quel centro, avrebbe subito fatto, rimettendo la piccola a terra e lasciandola tornare dai genitori. e successive indagini hanno portato all’individuazione e all’identificazione della donna, poi denunciata. Sul conto della donna pesa infatti una grave ipotesi di reato, ovvero che abbia tentato di sottrarre la minore.

