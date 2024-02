Bologna, furto in negozio di fronte alla Questura: arrestato egiziano

Arrestato un 19enne egiziano per aver rubato in un negozio di abbigliamento in Piazza Galileo Galilei, di fronte alla sede della Questura

Bologna, 10 febbraio 2024 – Proprio nel momento in cui i poliziotti erano appena usciti dai loro uffici per svolgere un servizio di istituto, hanno sentito le parole “al ladro!” e visto un giovane uomo che correva in direzione del giardino del palazzo comunale, inseguito da un dipendente del negozio. Gli operatori allora si sono messi anche loro all’inseguimento del ladro e in poco tempo l’hanno bloccato. Risultato: arresto in flagranza per il fuggitivo che sotto il proprio cappotto nascondeva una giacca con ancora il cartellino per un valore 780 euro.

Poi il racconto del dipendente del negozio: il ladro prima si era recato all’interno del negozio e aveva provato una giacca e una camicia. Pochi minuti dopo però è uscito frettolosamente dal camerino di prova senza la merce in mano diretto verso l’uscita.

L’uomo risulta avere pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e per il porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato, all’esito del rito direttissimo l’arresto è stato convalidato e il soggetto condannato alla pena di 3 mesi di reclusione più il pagamento di una multa di 60 euro.

