Orbassano, uomo pestato e derubato: arrestato straniero

Ieri, giovedì 8 febbraio 2024, i carabinieri della stazione di Orbassano hanno arrestato un 32enne dell’est europeo accusato di avere pestato e rapinato dell’auto un italiano sulla cinquantina fuori da un locale del centro della cittadina. L’episodio era avvenuto all’inizio di dicembre 2023 e sono stati necessari due mesi di indagini per ricostruire tutto, risalire a lui e, appunto, eseguire l’ordine di custodia cautelare spiccato da un giudice del tribunale di Torino con l’accusa di rapina aggravata.

Decisivi, nel corso dell’indagine, sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che il monitoraggio delle celle telefoniche, che hanno consentito di stabilire che l’arrestato effettivamente si trovava in quel posto nel momento della brutale aggressione, a cui comunque avevano assistito alcuni testimoni. Dopo avere picchiato selvaggiamente la vittima, il bandito gli aveva portato via le chiavi dell’auto e si era allontanato a bordo di questa, che era stata poi ritrovata abbandonata poco distante. Il ferito era stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Luigi e dimesso con una prognosi di dieci giorni. www.torinotoday.it