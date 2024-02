Malore fatale, muore professore di 46 anni

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Luca Gargiulo, 46 anni, stimato insegnante di matematica presso la scuola secondaria Luzzatti di Cimadolmo: Gargiulo ha perso la vita all’ospedale Ca’ Foncello per un aneurisma. La sua scuola, affiancata dall’amministrazione comunale, si è subito mobilitata per offrire supporto agli studenti, particolarmente toccati da questa drammatica notizia.

Originario della Campania, Gargiulo viveva da anni ad Arcade con la moglie Daniela Aucelli e i figli di 9 e 11 anni, Gabriele e Giada.

Non solo il mondo della scuola, ma anche quello della musica piange in queste ore la scomparsa del 46enne, appassionato suonatore di pianoforte. L’associazione “Il sapore della musica” gli ha dedicato questo messaggio: «Beethoven diceva “Dove le parole non arrivano…la musica parla”. Ti vogliamo ricordare così, Maestro: senza tante parole, perché non riusciamo a trovarne in questo momento. Così, seduto al tuo piano, circondato dalla musica, dai tuoi amici e dai tuoi allievi a cui hai sempre dato tanto. Un Maestro devoto, un collaboratore fidato, un amico fidato, un musicista con la vera musica dentro. Ci mancherai ma resterai sempre in ogni nostra nota»

www.trevisotoday.it