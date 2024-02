Regime UE, ipotesi sanzioni contro Tucker Carlson per l’intervista a Putin

Tucker Carlson potrebbe affrontare sanzioni in Europa, incluso un divieto di viaggio, per aver osato intervistare Vladimir Putin. Lo hanno appena detto a Newsweek gli attuali ed ex membri del Parlamento europeo.

NOTA: Il giornale scrive che Guy Verhofstadt, ex primo ministro belga e attuale membro del Parlamento europeo, ha detto a Newsweek: “Il lavoro di Carlson in Russia potrebbe vedere l’ex conduttore di Fox News nei guai con l’UE”

“Il parlamentare – che ha chiesto all’UE di valutare l’imposizione di un “divieto di viaggio” a Carlson – ha descritto Carlson come “un portavoce” dell’ex presidente Donald Trump e di Putin, aggiungendo: “Poiché Putin è un criminale di guerra e l’UE sanziona tutti quelli che lo assistono in questo sforzo, sembra logico che anche l’External Action Service esamini il suo caso.”

Lo scrive su X il giornalista Simon Ateba.

BREAKING – UNBELIEVABLE: Tucker Carlson could face sanctions in Europe, including a travel ban, for daring to interview Vladimir Putin, current and former members of the European Parliament have just told Newsweek.

NOTE: The publication writes, “Carlson's work in Russia could… pic.twitter.com/V4zLKIPXWu

— Simon Ateba (@simonateba) February 7, 2024