Deputato olandese accusa gli eurocrati: ‘volete intenzionalmente rovinare gli agricoltori’

Il deputato olandese al Parlamento europeo Rob Roos accusa gli eurodeputati europei per aver tentato intenzionalmente di rovinare e mandare in bancarotta gli agricoltori: “In tutta Europa gli agricoltori stanno iniziando a protestare. Le ragioni di queste proteste sono diverse, ma hanno gli stessi problemi di fondo”

“La classe dirigente ha deciso che stiamo vivendo male e che tutto deve cambiare”.

“La classe dirigente è tremendamente disconnessa dalla stragrande maggioranza delle persone. Questa classe dominante controlla la nostra politica, ma non apprezza i nostri agricoltori, anche se gli agricoltori ci danno da mangiare OGNI GIORNO”.

“La classe dirigente vuole che i nostri agricoltori scompaiano, una normativa alla volta. Poi concludono accordi commerciali con il mondo intero in nome del Climate Change ”

“Voi, membri del Parlamento europeo, dovete guardarvi allo specchio: queste massicce proteste degli agricoltori riguardano voi. VOI siete responsabili di questo. Smettere di cercare di costringere le persone a vivere in modo diverso e smettere di rendere impossibile agli agricoltori di svolgere il proprio lavoro.

SENZA AGRICOLTORI, SENZA CIBO, SENZA FUTURO!!!!”

