Portogallo, protesta della Polizia davanti al ministero degli Interni

LISBONA, 04 FEB – Centinaia di agenti di polizia portoghesi sono scesi in piazza oggi a Lisbona chiedendo un migliore trattamento salariale: la protesta è in corso di fronte al ministero degli Interni, dove il ministro José Luís Carneiro ha convocato d’urgenza il Direttore generale della Pubblica sicurezza e il Comandante generale della Guardia nazionale repubblicana. Lo riportano i media locali.

A destare maggiore preoccupazione tra gli osservatori è la lettera che la piattaforma sindacale alla guida della protesta ha inviato, sempre ieri, al primo ministro António Costa. Nella lettera, a cui il premier dovrebbe rispondere domani, i sindacati di polizia si dichiarano disposti a far saltare anche le elezioni legislative, fissate per il prossimo 10 marzo. Un’affermazione che alcuni editoriali oggi descrivono come una vera e propria minaccia di golpe.

Si tratta di una protesta a macchia di leopardo, che in queste settimane ha provocato non pochi disagi da nord a sud e, in particolare, ieri ha provocato il rinvio della partita di calcio Famalicão-Sporting Lisbona. L’annullamento ha a sua volta causato violenti scontri fra tifoserie, mentre il presidente della Lega calcio portoghese – Pedro Proença – ha protestato con un duro messaggio sui social. Oltre al rinvio della partita di ieri, con gli agenti di polizia distaccati allo stadio del Famalicão assenti per ‘malattia’, anche la partita di oggi tra Leixões e Nacional, di serie B, è già stata cancellata. Ed è a rischio quella del Benfica contro il Gil Vicente, in programma per le 18:00 ora locale (le 19:00 in Italia). ANSA – foto Ansa