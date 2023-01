Portogallo: un giorno di lutto nazionale per le esequie di Ratzinger

Il Portogallo decreta un giorno di lutto nazionale per le esequie di Ratzinger. Domani il presidente a Roma per funerali

Roma, 4 gen. (askanews) – Il Portogallo ha decretato una giornata di lutto nazionale in memoria di Benedetto XVI, ha annunciato la presidenza portoghese. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa “ha firmato il decreto del governo che dichiara il 5 gennaio 2023 giorno di lutto nazionale per la morte del papa emerito Benedetto XVI”, si legge in una nota pubblicata sul sito della presidenza. Il capo di stato portoghese sarà domani alle esequie funebri a Roma.