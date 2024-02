Migrante si toglie la vita, violenze nel Cpr di Ponte Galeria

Un 22enne originario della Guinea si è suicidato questa mattina nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo. Per protesta alcuni ospiti hanno tentato di forzare le grate della struttura e lanciato sassi contro il personale.

Per riportare la situazione alla normalità le forze dell’ordine hanno lanciato alcuni lacrimogeni. Alcuni ospiti hanno abbattuto due grate, cercando di sfondare una porta di ferro e di incendiare un’auto posta all’esterno. A quel punto è iniziato un lancio di pietre contro il personale dipendente con gli ospiti che stavano per uscire dalla struttura e così sono stati lanciati alcuni lacrimogeni. (adnkronos)