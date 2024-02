Biden vince le primarie Dem in South Carolina: “batterò ancora Trump”

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina. Una vittoria netta, 96,6%, e ampiamente prevista ma che, grazie alla larghissima maggioranza, proietta il presidente direttamente verso la nomination e, con tutta probabilità, una nuova sfida contro Donald Trump al voto di novembre.

“Il popolo della South Carolina ha parlato e non ho dubbi che ci abbia messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere ancora una volta Donald Trump“, ha esultato il commander-in-chief subito dopo la vittoria ringraziando quello Stato, e soprattutto l’elettorato afroamericano, che nel 2020 fu determinante per la conquista della Casa Bianca.

“La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta – ha sottolineato Biden -. Ci sono voci estremiste e pericolose per il Paese guidate da Donald Trump e determinate a dividere la nostra nazione e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo accada”. “Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni, con l’America che ora ha l’economia più forte del mondo e l’inflazione più bassa di qualsiasi altra grande economia. Continuiamo ad andare avanti. Finiamo quello che abbiamo iniziato, insieme”, ha insistito il presidente. ANSA