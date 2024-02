Brutale aggressione a Empoli, straniero morde la vittima sul naso

Ieri mattina la polizia di Stato ha fermato e denunciato in piazza Matteotti ad Empoli, un cittadino straniero di 41 anni, accusato di lesioni aggravate

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato cittadino, il 41enne si sarebbe avvicinato ad un’auto parcheggiata lungo la via e, trovandola aperta, si sarebbe velocemente introdotto all’interno dell’abitacolo. Il proprietario, però, si sarebbe trovato proprio a pochi metri di distanza dal mezzo così, osservata tutta la scena, si sarebbe subito avvicinato al 41enne per cercare di capire cosa stessa facendo.

A questo punto il malintenzionato gli si sarebbe scagliato contro e, con un gesto repentino, gli avrebbe violentemente morso il naso provocandogli una profonda lacerazione. La vittima però, nonostante tutto, non si sarebbe data per vinta e avrebbe bloccato il suo aggressore fino all’arrivo in pochi istanti delle “pantere” della polizia di Stato.

Una volta riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno subito identificato il presunto autore del gesto e, dopo tutti gli accertamenti del caso, hanno appurato che a carico di quest’ultimo pendevano due ordini di carcerazione per reati contro il patrimonio.

La vittima è stata successivamente trasportata in ospedale: prognosi di trenta giorni. Il cittadino straniero è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate e, subito dopo, accompagnato dagli agenti nel carcere di Sollicciano dove dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione. www.firenzetoday.it