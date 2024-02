Sgarbi annuncia dimissioni da sottosegretario alla Cultura

Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. “Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni”. Lo ha detto durante l’evento La Ripartenza organizzato da Nicola Porro a Milano.

“Mi dimetto e lo faccio per voi” ha detto Sgarbi durante la sua lecture su Michelangelo, spiegando che “l’Antitrust ha mandato una molto complessa e confusa lettera dicendo che ha accolto due lettere anonime inviate dal ministro della Cultura, in cui c’era scritto che io non posso fare una conferenza da Porro. Ecco perchè adesso sono solo Sgarbi, non sono più sottosegretario”. affaritaliani.it