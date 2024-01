Ddl Lega: stop manifestazioni con simboli e slogan antisemiti

“Stiamo con Israele, baluardo di democrazia e libertà, con il suo diritto ad esistere e difendersi, senza se e senza ma”

Il diniego, ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (Tulps), dell’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque atto considerato antisemita. Lo prevede il disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo proposto dalla Lega.

“Una nuova ondata di antisemitismo si è diffusa in Europa: la Lega l’ha contrastata e la contrasterà in ogni modo. È di ieri il nostro ddl, presentato grazie all’aiuto dell’Unione Associazioni Italia-Israele, per adottare concretamente nel nostro Paese le misure contro l’antisemitismo e la sua definizione in tutte le sue forme, come prevede la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)”, ha scritto Matteo Salvini su Instagram in occasione del Giorno della Memoria.

