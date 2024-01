Roma, furti in appartamenti: arrestati due georgiani

Forzavano i portoni dei condomini, per poi entrare e rubare negli appartamenti. Un modus operandi strutturato che è costato l’arresto a due georgiani di 41 anni, bloccati dagli agenti della squadra mobile in zona Serpentara

I due avevano anche una borsa con il kit del “perfetto” ladro. I poliziotti li hanno visti mentre erano in via Faruffini, in zona Romanina. Erano appena usciti da un palazzo e così sono stati pedinati dai poliziotti. Arrivati in via Piagge, al Colle Salario, dove si sono fermati e, dopo aver preso degli oggetti dal portabagagli, sono entrati in uno stabile.

Uno dei due si è fermato a fare da palo all’angolo della strada, mentre il secondo ha forzato la serratura del portone permettendo così a entrambi di entrare nel condominio. I poliziotti, seguendo i loro passi, sono entrati anche loro nel palazzo e hanno sentito forti rumori provenire dal quarto piano. A questo punto è scattato il blitz.

I poliziotti hanno bloccato le vie di fuga e hanno raggiunto il pianerottolo, mentre i due tentavano di forzare la porta di un appartamento con dei grimaldelli. Fermati nel condominio, i due nascondevano in un borsello chiavi inglesi, grimaldelli, una chiave di serratura di tipo europea e una chiave di un’auto. Il doppio arresto è stato poi convalidato dal gip su richiesta della locale procura della repubblica: per entrambi è stata disposta la misura cautelare del carcere.

www.romatoday.it