Laurea honoris causa in Scienze storiche a Liliana Segre

Milano, 27 gen. – “Io so che non ho mai detto tutto, perchè non si può. Non ci sono le parole per dire fino in fondo tutta la verità. Quello che succedeva nei lager ogni minuto, ogni secondo… Sei vivo per caso”.

Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo nell’aula magna dell’Università Statale di Milano che oggi le conferisce la laurea honoris causa in Scienze storiche. (askanews)

