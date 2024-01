Piombino, mamma di tre figli muore improvvisamente a 45 anni

PIOMBINO. La notizia ha rappresentato un fulmine al ciel sereno, per la sua famiglia e per i tanti che a Piombino la conoscevano e l’apprezzavano. Un malore improvviso ha infatti ucciso nella giornata di mercoledì 24 gennaio Marzia Liguori, 45 anni. Era originaria della Campania ma ormai da tempo si era stabilita in Toscana, e in particolare proprio a Piombino. Tanto che qui aveva trovato la sua dimensione familiare ed era convolata a nozze nel 2021.

Come scrive www.iltirreno.it, Marzia, mamma di tre figli, amava definirsi un genitore a tempo pieno, come la ricordano i tanti amici che anche sui social hanno esternato il loro choc e il loro dolore non appena sono venuti a conoscenza della sua scomparsa.

Lascia il marito Pasquale, i fratelli (uno dei quali, Alberto, conosciuto in città perché nello staff tecnico di una delle squadre del Piombino calcio) e i suoi tre figli (due maschi e una femmina), che amava profondamente e dei quali – come in molti hanno ricordato – era una mamma orgogliosa. Tante le manifestazioni di vicinanza e di affetto alla famiglia della 45enne pervenute dopo che la notizia della sua morte si è diffusa.