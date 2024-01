Bergamo, uccide il marito a coltellate: arrestata 45enne

Una donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso a coltellate attorno alla mezzanotte di ieri il marito di dieci anni più grande a Martinengo, in provincia di Bergamo. A quanto appresso dall’AGI, dai primi accertamenti non risultano situazioni pregresse di attrito tra i due né episodi di maltrattamenti da parte della vittima. Quando sono arrivati i carabinieri, la donna, che di lavoro fa la giostraia, era in casa ed si è mostrata inizialmente «non collaborativa».

Gli inquirenti riferiscono di omicidio provocato da «futili motivi». La donna è stata portata nel carcere di Bergamo. L’omicidio è avvenuto alle prime luci dell’alba: la quarantacinquenne C.M, originaria di Vercelli, avrebbe ucciso a coltellate il marito D.R, di 55 anni. La coppia ha una figlia di 5 anni. (lastampa.it)