Lituania, proteste degli agricoltori: Vilnius bloccata

Dopo Francia e Germania, le proteste degli agricoltori sono scoppiate anche in Lithuania. Le strade nel centro della capitale Vilnius sono bloccate da questa mattina, con 1.300 trattori che convergono per la protesta.

È stato riferito che le proteste nella capitale della Lituania dureranno almeno diversi giorni.

#WATCH 🔴 Following #France and #Germany, farmer protests have ignited in #Lithuania. Roads in the center of Vilnius are blocked since morning, with 1,300 tractors converging for the protest. It is reported that the protests in the capital of Lithuania will last for at least… pic.twitter.com/LV4NsVaCZy

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) January 23, 2024