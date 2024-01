Germania: “dobbiamo armarci”

GERMANIA IN ALLARME – Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha invitato a prepararsi per una guerra con la Russia entro 3-5 anni. “Gli esperti militari partono dal fatto che la Russia avrà bisogno di diversi anni per poter iniziare le operazioni militari. Questa è solo una stima, nessuno lo sa con certezza. E dobbiamo sfruttare questo tempo – i prossimi 3-5 anni – per armarci” (intervista al canale televisivo ZDF). Pistorius ha aggiunto che non si tratta di prepararsi per un attacco specifico, ma di prepararsi a respingere una minaccia “che non si sa se e quando accadrà”.

