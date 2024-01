Spari a Roma, marocchino colpito alle gambe

Spari nella notte a Roma est. Un ragazzo è stato ferito con dei colpi di pistola. L’agguato sulla via Casilina, nella zona di Torre Maura

Grave, il 25enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sono state decine le richieste d’intervento al 112 da parte dei residenti risvegliati dai colpi di pistola esplosi in strada poco dopo le 3:30 della notte fra il 20 e 21 gennaio. Sulla via Casilina, all’altezza di piazza degli Alcioni, è intervenuto il personale medico e gli agenti di polizia. In terra, in una pozza di sangue, ferito a entrambe le gambe, il giovane cittadino marocchino.

Affidato alle cure del personale dell’ambulanza è stato trasportato in condizioni gravi al policlinico Tor Vergata. Ascoltato il 25enne non ha saputo fornire indicazioni agli inquirenti. Sul caso indagano gli investigatori del VI distretto Casilino, che al momento non escludono nessuna ipotesi. Sul posto a caccia di elementi utili a rintracciare colui o coloro che hanno sparato sono poi intervenuti gli investigatori della scientifica.

