Ingegnere di Google uccide di botte la moglie

California sotto choc. Un ingegnere informatico di Google è stato trovato in casa «pieno di sangue» dopo aver brutalmente picchiato a morte la moglie nella loro casa di Santa Clara: Liren Chen, 27 anni, sarebbe stato trovato in stato catatonico con una mano gonfia e contusa e il corpo senza vita di sua moglie vicino. L’omicidio è avvenuto in un lussuoso quartiere dalla Silicon Valley, a poca distanza dalla sede di Google.

L’omicidio

Liren Chen, 27 anni, ha ucciso sua moglie Xuanyi Yu nella loro casa a Santa Clara, Stati Uniti. Entrambi i coniugi lavoravano per la nota zienda informatica di Google. Secondo quanto riportato dall’ufficio del distretto di Santa Clara, la mattina del 16 gennaio un amico della coppia avrebbe avvertito la polizia dopo aver provato insistentemente a chiamare marito e moglie, a bussare alla loro porta, ma senza ottenere mai risposta. Preoccupato, ha deciso di segnalare il caso alle autorità.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’ingegnere informatico inginocchiato accanto al cadavere della moglie, che riportava gravi ferite da corpo contundente alla testa. La mano destra del marito era estremamente gonfia e viola. «Aveva sangue sui vestiti, sulle gambe, sulle braccia e sulle mani e graffi sul braccio». Secondo alcune voci non verificate, l’omicidio si collegherebbe all’ondata di pesanti licenziamenti messi in atto da Google.

