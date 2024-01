Malore in casa, Marika Soru muore a 16 anni

La città di Porto Torres è sconvolta per la tragica morte di Marika Soru, una giovane di soli 16 anni. Il dramma si è consumato poco prima delle 22 di venerdì sera all’interno della sua abitazione in via Alfieri alla presenza dei familiari. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118, che sono accorsi con un’ambulanza medicalizzata, la Mike 02, i medici hanno tentato invano di rianimarla.

L’autopsia sarà necessaria per determinare la causa precisa del decesso della giovane. La notizia della prematura scomparsa di Marika si è diffusa rapidamente, dove in centinaia hanno formulato messaggi di cordoglio, affetto e solidarietà alla famiglia. www.sassarioggi.it