Migranti, Germania: espulsioni più facili

Il Parlamento tedesco approva un pacchetto che permetterà espulsioni più facili per i migranti senza il diritto di restare nel Paese. Con l’estensione del periodo di custodia pre-espulsione da 10 a 28 giorni, sarà più difficile sottrarsi alla misura. “Chi non ha il diritto di rimanere in Germania deve lasciarla”, ha sottolineato il ministro dell’Interno Nancy Feaser, aggiungendo che “questo è un prerequisito perché l’immigrazione venga accettata nella società e perché l’integrazione funzioni”. tgcom24.mediaset.it