Malore in azienda, muore imprenditore di 53 anni

Conegliano piange in queste ore la scomparsa prematura di imprenditore , strappato all’affetto dei suoi cari a 53 anni.

L’imprenditore si era sentito male nell’azienda di un amico che ha lanciato per primo l’allarme ai soccorsi, purtroppo inutili per salvare Panizzutti. Fatale un arresto cardiaco.

A piangerlo, oltre a papà Tito, il figlio Fabio, le sorelle Bruna e Laura con Stefano, la fidanzata Nara con la figlia Sumi

Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, Panizzutti era cugino dell’assessore comunale all’istruzione Gianbruno Panizzutti. Pilastro dell’azienda di famiglia Fags, specializzata nella produzione di attrezzi ginnico sportivi, Panizzutti viveva in via Madonna. La sua è stata una vita dedicata al lavoro: conosciutissimo nel Coneglianese, lo si vedeva spesso accompagnare il padre Tito in giro con il suo Range Rover. In azienda Mauro era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, avvenuto diversi anni fa e da cui si era ripreso completamente. A essergli fatale è stato un infarto improvviso.

