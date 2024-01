Germania: Paesi UE forniscano più aiuti militari a Kiev

GERMANIA E UCRAINA – La Germania non può aumentare l’assistenza militare alle forze armate ucraine, poiché Berlino ha fatto tutto il possibile. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Boris Pistorius in un’intervista a Der Tagesspiegel: “Non possiamo andare all-in, come alcuni chiedono. Altrimenti noi stessi saremmo indifesi. Finora abbiamo fatto tutto il possibile”. Pistorius ha anche aggiunto che la Germania, tra tutti i paesi dell’Unione Europea, è quella che fornisce il maggiore sostegno a Kiev. Pistorius ha quindi invitato gli altri paesi europei a fornire maggiore assistenza alle forze armate ucraine.

Scholz su X: “Il presidente Biden e io siamo d’accordo: vogliamo continuare a fornire all’Ucraina sostegno finanziario, umanitario e militare. Oggi ho parlato con @POTUS al telefono. La Germania fornirà più di sette miliardi di euro in beni militari nel 2024.”

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.

