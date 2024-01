IN CGIL ARRIVA L’IDENTITÀ ALIAS – Le persone che non si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita ma che non hanno ancora ottenuto l’adeguamento anagrafico, da oggi potranno iscriversi alla CGIL con l’identità Alias, ossia con il nome di elezione scelto nell’esercizio concreto della propria autodeterminazione di genere.

“Siamo il primo sindacato a percorrere questa via – rivendica il responsabile dell’Ufficio Nuovi diritti della CGIL Nazionale Sandro Gallittu – e siamo in questo conseguenti, rispetto a una riflessione che da sempre ci vede in prima linea sia nella richiesta di superamento della legge del 1982 che nella pratica quotidiana di contrattazione attraverso la quale chiediamo, spesso ottenendolo, la possibilità di utilizzare l’identità Alias sul posto di lavoro”.

Lo comunica il sindacato sulla pagina FB